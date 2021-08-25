В регионе продолжают увеличивать орошаемые площади, Так, в Иловлинском районе было завершено строительство мелиоративной системы орошаемого участка. Благодаря этому к орошаемым землям добавилось еще порядка 280 гектаров. Участником регионального проекта «Экспорт продукции АПК стало предприятие «Бердиевский элеватор АГРО».

Как сообщает комитет сельского хозяйства Волгоградской области, в рамках инвестпроекта установлено насосное оборудование, рассчитанное на одновременный полив шести полей, проложена трубопроводная сеть протяженностью почти 4 км, смонтированы 6 дождевальных машин.

Отметим, что темпы увеличения орошаемого клина в нашем регионе составляют порядка 7-8 тысяч га в год. Только в 2021 году Волгоградская область намерена ввести в строй более 7,3 тысячи га, из них 1,3 тысячи — в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Всего с 2014 года мощность мелиорации по региону выросла более чем на 50% и по итогам 2020 года составила 67,1 тысячи га.

Развивать орошение в регионе позволяет комплексная работа по модернизации инфраструктуры: так, в течение последних лет заменены насосные станции на большом оросительном канале в Заволжье — дополнительные мощности дали возможность планомерно увеличивать поливные поля, привлекать новых инвесторов и товаропроизводителей.