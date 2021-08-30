В школах региона продолжается работа по замене освещения. За два последних года более ста школ Волгограда получили новые энергоэффективные светильники, а в этом году новое оборудование было установлено в 50 школах региона.

Как сообщает областная администрация, в учреждениях образования Волгоградской области в этом году смонтировали почти 2300 энергоэффективных светильников — старое оборудование специалисты меняют на светодиодное, полностью отвечающее современным стандартам. Системы внутреннего освещения модернизировали в образовательных организациях 13 районов Волгоградской области, далее программа распространится и на другие муниципальные образования.

Так, участниками программы текущего года стали СОШ № 1 и СОШ № 2 города Ленинска. Использование в учреждениях образования энергоэффективных светильников позволит довести уровень освещенности учебных классов до нормативного и более чем на 50% снизить объем потребления электроэнергии.