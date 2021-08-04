Подготовка к новому отопительному сезону ведется с опережением графика. Готовность объектов ЖКХ и социальной сферы Волгоградской области составляет 60% — на 20/% выше плановых показателей.

Как сообщает областная администрация, подготовка к отопительному сезону 2021-2022 годов стартовала заблаговременно: в муниципальных образованиях действуют оперативные штабы, ресурсоснабжающие организации проводят эксплуатационно-ремонтные мероприятия.

На сегодняшний день необходимые мероприятия проведены на 7 тысячах многоквартирных домов (59,5%), 301 котельной (58,7%),1146,5 км тепловых сетей (57,6%), 615 водозаборах (57,2%), 6112,4 км водопроводных сетей (61%), 140 канализационных насосных станциях (58,8%), 1625,4 км канализационных сетей (62%), 4242,1 км газопроводов (63,3%). Заменены 32,2 км ветхих тепловых сетей (61,5%), 99,7 км изношенных водопроводных сетей (63,2%), 54,3 км аварийных канализационных сетей (60,2%).