В эти выходные желающих приглашают посетить фестиваль народного творчества «Медовый спас» от Гильдии мастеров Волгоградской области, который будет проходить в парке «ЦПКиО».

Как сообщают организаторы, фестиваль будет проходить в формате «Ночь в музее» на территории «Царицынского подворья мастеров». Участниками фестиваля станут члены гильдии мастеров. Гостей ждут мастер-классы, ярмарка народного творчества, выступление фольклорных ансамблей, а также игровые программы.

Гостей ждут 14 августа с 12:00 и до полуночи.