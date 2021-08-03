В регионе ведется активная подготовка школ к началу нового учебного года. В учреждениях ведется замена оконных блоков, ремонт кровли и обновление спортивных залов. Так, в рамках нацпроекта «Образование» еще 12 сельских школ получат к новому учебному году обновленные спортивные залы. Напомним, всего с 2014 года в Волгоградской области привели в порядок более 130 школьных спортзалов.

По данным областной администрации, полностью завершены работы в спортзале средней школы села Лебяжье Камышинского района. Под руководством опытных педагогов — семейной пары Александра и Галины Куриловых — более чем для 200 школьников здесь проходят уроки по физической культуре, организованы спортивные секции. Учреждение образования получило новое оборудование для занятий волейболом, футболом, баскетболом, гимнастикой, флорболом и лёгкой атлетикой. Приобретены теннисный стол и мячи для настольного и большого тенниса, ракетки и хоккейные клюшки. Выполнен капитальный ремонт зала, вместо старого деревянного пола уложено травмобезопасное специальное покрытие.

Учащиеся Лебяжинской школы регулярно участвуют в различных выездных состязаниях и слётах — совершенствование материально-технической базы позволит улучшить качество их подготовки. Кроме того, теперь учреждение само станет площадкой для проведения соревнований районного уровня.