Дорогу на мостовом переходе через Волжскую ГЭС открыли для движения транспорта в обе стороны. Дорожные работы были завешены раньше намеченного срока.

Как сообщает администрация Волжского, после недавнего открытия дороги в тестовом режиме на мостовом комплексе побывали представители комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и администрации города Волжского. Принято решение о полной отмене реверсивного движения. Теперь открыты две полосы дорожного полотна – по одной в каждую сторону.

Напомним, ремонтные работы на Волжской ГЭС велись в течение трёх лет. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на эти цели было выделено около 1 млрд рублей. На данный момент большая часть ремонта завершена – остаются работы в подмостовой части, которые продлятся до ноября.