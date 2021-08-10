РЖД предлагает своим пассажирам билеты в плацкартных вагонах со скидкой 30%. Акции продлится до 31 августа.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», до конца лета пассажиры поездов дальнего следования №41 Волгоград – Астрахань, №5 Астрахань – Москва, №31 Саратов – Москва и ряда других составов могут совершить поездку в плацкартных вагонах со скидкой 30%. Дисконт предоставляется при оформлении проездных документов на верхние боковые места с 38 по 54. При покупке билетов на верхние места со 2 по 36 размер скидки составляет 20%.

Скидка не действует при оформлении проездных документов организованным группам пассажиров и организованным группам детей, а также по детскому тарифу.

Приобрести билеты можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Напоминаем, что все составы проходят обязательную санитарную обработку с применением специальных моющих средств. В пути следования не менее двух раз в сутки пассажирам измеряют температуру бесконтактным термометром.

Холдинг «РЖД» рекомендует пассажирам применять средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки, при необходимости пассажиры могут их приобрести в вагоне у поездной бригады.