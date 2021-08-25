В центре города из-за ремонтных работ движение по улице Глазкова будет приостановлено.

Как сообщает РИАЦ, движение транспорта будет приостановлено в связи с восстановительными работами на подземных коммуникациях у жилого дома №6, расположенного по улице Глазкова. С 25 августа 2021 года изменится схема движения по улице Глазкова в Центральном районе Волгограда: сквозное движение по улице в обоих направлениях приостановят до 1 сентября. Работы должны завершиться до конца августа.

После ремонта специалисты ООО «Концессии теплоснабжения» восстановят дорожное покрытие.