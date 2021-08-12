Для Волжско-Камского каскада был установлен новый режим работы. Корректировка была внесена из-за малого притока воды в июле в связи с жаркой и сухой погоды на большой части бассейна Волжско-Камского каскада. Суммарный приток в июле оказался меньше нормы на 20-65 %. В водохранилища поступило 9,7 км3 вместо 14,5.

По прогнозу Росгидромета, тенденция сохранится и в августе. По данным пресс-служба Росводресурсов, приток к большинству водохранилищ ожидается на 20-50% ниже нормы, суммарное поступление воды прогнозируется в пределах 7-11 км3 вместо 11,6. Близким к норме будет приток к Куйбышевскому и Камскому водохранилищам.

Для Волгоградского водохранилища сбросные расходы уменьшены до 4900-5100 куб.м/с

В таких параметрах гидроузлы будут работать с 11 августа по 10 сентября. Если гидрометеорологические условия и водохозяйственная обстановка изменятся, режимы работы водохранилищ будут оперативно корректироваться.