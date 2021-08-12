Студенты смогут сэкономить на проезде в поездах дальнего следования благодаря акции «РЖД Бонус» для студентов и аспирантов очной формы обучения.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», в период с 5 августа по 5 сентября 2021 года участники программы лояльности «РЖД Бонус» со статусом «Студент» могут оформлять билеты в купейные вагоны и вагоны с местами для сидения в скоростных поездах АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») со скидкой 50% вместо 25%.

Для получения скидки необходимо взять в деканате учебного заведения справку об обучении или скан приказа о зачислении (для первокурсников) и отправить по форме обратной связи через личный кабинет участника «РЖД Бонус» либо на почту bonusst[email protected] Статус «Студент» будет присвоен участнику программы лояльности в течение 2 рабочих дней.

С более подробной информацией о студенческой программе можно ознакомиться на сайте «РЖД Бонус».

Купить билет со скидкой студенты и аспиранты вузов могут на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», привязав к личному кабинету номер участника программы лояльности. Тариф со скидкой будет применен автоматически при оформлении проездного документа.

При покупке в железнодорожной кассе необходимо сообщить кассиру о наличии студенческой скидки и назвать номер участника программы лояльности.