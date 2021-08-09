В рамках регионального и одноименного федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» регион закупил порядка 40 единиц лесопожарной и лесопосадочной техники, которая сейчас распределяется по лесничествам.

Как сообщает областная администрация, с начала текущего года для лесничеств было закуплено 15 посадочных труб, оборудование для переработки шишки, а также 20 единиц лесопожарной техники — 17 автомобилей повышенной проходимости и три колёсных трактора. До конца года ожидается поставка еще 9 лесопосадочных машин и 6 культиваторов. Таким образом, с 2017 года материально-техническая база лесничеств пополнилась почти 700 единицами техники.

Напомним, Волгоградская область располагается в высокорискованной климатической зоне, что ставит перед органами власти сложные задачи по обеспечению безопасности территорий, инфраструктуры и жителей. В настоящее время в регионе в круглосуточном режиме функционируют 22 лесопожарные станции. Обновление специализированного автопарка, своевременно проведенный комплекс профилактических мероприятий позволяют оперативно реагировать на возгорания, в короткие сроки и с минимально возможными потерями локализовать огонь.