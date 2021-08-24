В регионе нашли подрядчика, который будет заниматься инженерными изысканиями на «Белом море». Подрядчик был определен по средствам конкурсного отбора. По итогам отбора работы будет проводить ООО «ГеоТехПроект».

По данным комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, подрядчику предстоит до середины декабря выполнить инженерные изыскания и подготовить 3D-модель шламонакопителя в Кировском районе Волгограда. На основе этих данных будет разработана проектно-сметная документация по ликвидации «Белого моря» и рекультивации загрязненных участков — готовый проект направят в Минприроды РФ в апреле 2022 года.

Добавим, «ГеоТехПроект» имеет достаточный опыт по выполнению инженерных изысканий на объектах накопленного вреда, в том числе на полигонах твердых бытовых и промышленных отходов, шламонакопителях, накопителях жидких промышленных отходов I-V класса опасности, а также по рекультивации различных объектов захоронения отходов.

Напомним, шламонакопитель «Белое море» был образован в середине прошлого столетия. Он растянулся на 1,4 км в длину и 200 м в ширину; общая площадь — порядка 25 га; объём накопившегося шлама — около 1,5 млн кубометров. На отдельных участках глубина залегания шлама достигает 16-18 м, а по некоторым данным — 40 м. Ликвидации химически опасного объекта запланирована в рамках регионального и одноимённого федерального проектов «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».