Для вывоза граждан Узбекистана с территории РФ на 27 августа назначен дополнительный рейс поезда № 483/484 сообщением Волжский – Ташкент. Он отправится со ст. Волжский 27 августа в 20:57. Продажа билетов открыта.

Как сообщает пресс-служба Приволжской ЖД, для оформления билетов пассажирам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу, действующую на территории Российской Федерации, и предъявить документы, подтверждающие узбекское гражданство. Кроме того, оформить билеты на поезд возможно на официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

По территории Российской Федерации поезд проследует без дополнительных остановок.

Вывоз граждан Узбекистана осуществляется в рамках существующих международных договоренностей между Правительством РФ и Узбекистана.