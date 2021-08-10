В Волгограде стартовал очередной этап строительства берегоукрепления и рокадной дороги, которую решено было продлить в сторону Красноамрмейского района. На строительной площадке в Ворошиловском районе Волгограда забиты первые сваи подпорной стенки.

По данным областной администрации, подрядная организация приступила к основным работам по строительству 280-метрового участка берегоукрепления в районе жилой застройки улиц Иркутская — Одесская.

Конструкция берегоукрепительных сооружений разработана с учётом условий стыковки с участками, построенными ранее: полностью упорный пояс из трубошпунта будет готов в марте 2022 года. В ежедневном порядке на объекте заняты порядка 40 специалистов, а также тяжёлая техника — краны и речной флот для перевозки 100 тысяч тонн песка.

Берегоукрепление участка на Иркутской – Одесской даст возможность перейти к возведению ещё четырёх отрезков общей протяженностью 4,6 км в сторону Советского района — до улицы Автомобилистов, а также позволит дорожникам приступить к продлению рокадной дороги в этом направлении.

Следующий этап — 2,95 км берегоукрепления в сторону Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов. Полное завершение проекта позволит продлить рокадную дорогу и создать почти 20-километровую благоустроенную набережную. Реализованные природоохранные проекты вместе со строительством рокадной дороги, обхода Волгограда станут важными точками социально-экономического роста, дадут импульс для дальнейшего развития территорий.