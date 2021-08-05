В регионе продолжается уборка урожая зерновых культур. С полей уже было собрано 3 млн тонн зерна.

Как сообщает областная администрация, самый большой урожай собрали аграрии Клетского района с намолотом порядка 240 тыс. тонн. Хозяйства Октябрьского района собрали 193 тыс. тонн зерна, Серафимовичского — 184 тыс. тонн, Калачевского — более 166 тыс. тонн. Порог в 100 тыс. тонн также уже преодолели аграрии Котельниковского, Чернышковского, Новоаннинского, Урюпинского, Еланского районов, Михайловского городского округа.