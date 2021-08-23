На полях региона ведется активная работа по сбору бахчевых культур. На данный момент лидерами по производству бахчевых в регионе являются жители Быковского района, собравшие свыше 16 тыс. тонн продукции. Такому успеху способствуют не только климатические особенности территории, но и наличие здесь научной базы — Быковской бахчевой селекционной опытной станции — филиала Федерального научного центра овощеводства.

Как сообщает областная администрация, Волгоградская область занимает второе место в России по производству арбузов и дыни, а также первое место — по выращиванию тыквы. Успеху способствуют достижения коллектива Быковской бахчевой селекционной опытной станции: ученые имеют 25 патентов на новые сорта, а также ведут разработку агротехнологий, обеспечивающих повышение продуктивности земель и сохранение плодородия почв.

Российским аграриям и покупателям полосатых ягод известны такие местные сорта как Синчевский, Быковский 22, Волжанин и Холодок. За последние пять лет созданы два высокоурожайных гетерозисных гибрида арбуза раннего срока созревания Дуэт и Темп. Выведены три ранних сорта — Медунок, Рубин, Метеор, обладающие высокими вкусовыми качествами и урожайностью, и один сорт среднего срока созревания Малахит, отличающийся удлиненной формой плода с темной окраской.

Объем производства элитных семян арбуза, дыни, тыквы Быковской бахчевой селекционной опытной станцией превышает 50% всех элитных семян бахчевых, производимых в России.

Сегодня быковские селекционеры выводят новые сорта полосатой ягоды с зелёной, жёлтой и оранжевой мякотью, маленькие порционные арбузы, сорта дыни круглой и овальной формы, широкий ассортимент сортов тыквы. Волгоградские бахчевые поставляют не только в другие регионы России, но и за рубеж: в Белоруссию, Латвию, Литву, Эстонию.