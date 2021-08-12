В регионе стартовали работы по уборке овощных культур. На данный момент убрано 14% полей, занятых овощными и бахчевыми культурами. Аграрии собрали более 50 тысяч тонн витаминной продукции, из них на реализацию направлено порядка 40 тысяч тонн. Постепенное сезонное увеличение объема урожая и доступность площадок для его реализации дают результат: стоимость «борщевого набора» в Волгоградской области начала снижаться.

Как сообщает областная администрация, уже убрано более тысячи тонн моркови, из которых на реализацию направлено свыше 680 тонн. Но основной урожай овощей «борщевого набора» ожидается осенью — в регионе делают ставку на поздние сорта моркови, свеклы, капусты и других культур.