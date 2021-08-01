Губернатор Волгоградской области поставил задачи по подготовке школ к проведению 1 сентября и к началу учебного года. На совещании было объявлено что, новый учебный год для волгоградских школьников и студентов стартует в традиционном очном формате при неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Как сообщает областная администрация, по решению Главного государственного санитарного врача Волгоградской области, торжественные линейки, а также само обучение будут организованы в традиционном очном формате с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований — это решение утвердили члены постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоградской области и регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По информации облздрава, в структуре заболевших свыше 48% – люди молодого и среднего возраста, 12% – дети. Принятые и принимаемые на опережение меры профилактического и медицинского характера позволяют сдерживать распространение COVID-19. Однако, по прогнозам специалистов, в начале учебного года, в связи с массовым возвращением жителей из отпусков и в ходе формирования новых коллективов в образовательных учреждениях, ситуация может осложниться.

Основные санитарно-эпидемиологические мероприятия в образовательных учреждениях будут связаны с утренним фильтром; масочным режимом для персонала; закреплением кабинетов за классами; разведением потоков обучающихся по входам, графиками занятий, перемен, приёмов пищи; с регулярной обработкой помещений, прежде всего, пищеблоков — для этого только в прошлом году в образовательные организации поставили порядка 9,2 тысячи рециркуляторов; запретом на массовые мероприятия; вакцинацией. Защиту от коронавируса получили уже почти 49 тысяч работников сферы образования (более 80%) — кампания продолжается. Усилена разъяснительная работа в педколлективах. Составлены графики: до 30 августа ради защиты здоровья детей сотрудникам отрасли необходимо привиться первым компонентом или однокомпонентной вакциной. В вузах также созданы условия для вакцинации не только преподавателей, но и студентов.

Для обеспечения комплексной безопасности учащихся, педагогов и родителей в срок до 1 сентября глава региона поставил задачу завершить подготовку образовательных организаций Волгоградской области к работе в новом учебном году в условиях действия санитарно-эпидемиологических требований и ограничений, в т.ч. с учётом необходимости оснащения специальным оборудованием и средствами защиты.

«1 сентября необходимо обеспечить проведение торжественных линеек при неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, правил и рекомендаций Главного государственного санитарного врача; организовать взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения комплексной безопасности при проведении мероприятий, посвящённых Дню знаний, с привлечением сил народных (казачьих) дружин, других общественных формирований правоохранительной направленности для охраны общественного порядка», — добавил Андрей Бочаров.