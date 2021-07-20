Из-за высокой пожароопасности в регионе вновь продлили запрет на посещение лесов. Режим ограниченного пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств действует с 20 июля по 9 августа включительно на всей территории Волгоградской области.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в лесном фонде Волгоградской области реализуется ряд превентивных мер. В том числе на постоянной основе проводится патрулирование и межведомственные рейды, направленные на пресечение нарушений противопожарных требований. Так, только в июле лесными инспекторами было проведено порядка 500 таких мероприятий — за нарушения правил пожарной безопасности в лесах составлены семь административных протоколов в отношении семи граждан и юридических лиц.

Региональная диспетчерская служба ведёт мониторинг обстановки в круглосуточном режиме — при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно сообщать по телефонам 8-800-100-94-00, (8442) 30-89-89 или на единый номер Службы спасения 112.