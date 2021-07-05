На оперативном совещании, которое провел глава региона, были поставлены задачи по увеличению объема развёрнутого инфекционного коечного фонда до 8000 единиц, подготовки медиков к работе в условиях повышенных нагрузок, актуализации планов по усилению амбулаторно-поликлинического звена, а также по поэтапному введению ограничительных и профилактических мер.

Как сообщает областная администрация, в Волгоградской области на протяжении последних недель фиксируется рост выявленных случаев СOVID-19, внебольничными пневмониями и простудными заболеваниями: медицинского персонала, развёрнутого инфекционного коечного фонда, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов для оказания помощи пациентам достаточно, сохраняется определённый резерв.

В целях повышения уровня готовности к реагированию на возможное осложнение ситуации в дополнение к уже принятым на оперативном штабе решениям Андрей Бочаров поставил задачи:

— скорректировать и представить планы действий по борьбе с коронавирусной инфекцией по направлениям жизнедеятельности и медицинского обеспечения, исходя из особенностей новых штаммов СOVID-19, более агрессивных и ведущих к более тяжёлым формам заболевания для всех групп населения. Вирус значительно омолаживается: более 60% заболевших — люди в возрасте 18-49 лет;

— представить план развёртывания дополнительного инфекционного коечного фонда с задачей доведения его в общей сложности до 8000 инфекционных коек, при этом определить конкретные лечебные заведения, порядок и критерии развёртывания дополнительного инфекционного коечного фонда, исходя из прогноза возможного развития ситуации;

— приступить к формированию дополнительного резерва медицинского персонала, средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов в амбулаторно-поликлинической, стационарной и аптечной сети на случай осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки. При этом провести дополнительную подготовку медицинского персонала, исходя из особенностей оказания медицинской помощи при лечении новых штаммов коронавирусной инфекции;

— определить конкретные сроки подготовки лечебных заведений, планируемых к развёртыванию в условиях инфекционных ковид-госпиталей в связи со спецификой лечения данной группы заболеваний;

— лечебные заведения, медицинский персонал, не задействованные непосредственно в лечении заболеваний, связанных с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями, подготовить к работе в режиме повышенных нагрузок, с привлечением дополнительного медперсонала из числа студентов Волгоградского государственного медицинского университета, среднеспециальных медицинских учебных заведений региона;

— актуализировать планы по усилению роли амбулаторно-поликлинического звена в оказании медицинской помощи, в том числе пациентам с коронавирусной инфекцией;

— сохранить набранные в последние недели темпы вакцинации жителей Волгоградской области от коронавирусной инфекции;

— обеспечить обследование жителей Волгоградской области с подозрением на наличие СOVID-19 с применением всех имеющихся систем тестирования и медицинского оборудования с целью роста выявляемости заболевших и оказания им своевременной медпомощи;

— принять меры по восстановлению в полном объёме работы колл-центров на территории Волгоградской области в целях оказания помощи жителям в получении медицинских услуг, а также в целях полного информирования жителей о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, действующих в регионе требованиях Главного санитарного врача и решениях оперативного штаба;

— Главному санитарному врачу, областному комитету здравоохранения, руководителям рабочих групп оперативного штаба совместно с представителями отраслевых профессиональных сообществ подготовить и представить предложения по поэтапному введению на территории Волгоградской области ограничительных и профилактических мер, при этом выработать критерии по их введению;

— провести работу по усилению контрольных мероприятий за соблюдением требований Главного санитарного врача и решений оперативного штаба;

— возобновить в полном объёме работу областного Клинического Совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, провести в ближайшее время заседание, на котором рассмотреть методы лечение новых штаммов СOVID-19.