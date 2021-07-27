Впервые в Волгоградском планетарии будут проведены познавательные программы, адаптированные для детей с особенностями развития в рамках нового проекта «Мир особого ребенка».

Как сообщает пресс-служба Волгоградского планетария, мероприятия будут проходить 2 августа. Гостей ждут в 10:00 на показ программы с субтитрами «Звезда по имени Солнце», которая поможет заглянуть внутрь нашей звезды, узнать, где находится источник энергии Солнца, сколько времени оно будет светить и что с ним случится в далеком будущем.

В 12:00 и 14:00 в программе «Медвежонок- космический турист» дети узнают, что такое Солнце, какое расстояние между Землей и Солнцем, как устроена космическая ракета, как на планетах и спутниках образовались кратеры.

Перед началом программ планируются интерактивные игры и мастер-классы, техника рисования по воде – эбру, творческие номера, а также многое другое совместно с партнерами мероприятия: Волонтеры культуры| Волгоградская область , Благотворительный фонд «Клуб добряков», АНО «Краски счастья», Театр танца «Колибри», Волгоградская Региональная Общественная Организация содействия детям-инвалидам.

Количество мест строго ограничено! Вход только при предъявлении документа, подтверждающего льготу.

Предварительная запись на мероприятие введется с 26 июля с 09:00 до 17:00 по будням, по телефону 8(8442) 24-18-80.