В Волгоградском планетарии появилась новинка, благодаря которой каждый сможет найти для себя что-нибудь интересное. Вниманию гостей предлагают новую лекцию, которая расскажет о планетах Солнечной системы.

Как поясняют в пресс-службе планетария, новая лекция «Путешествие к планетам Солнечной системы» отражает один из замечательных подходов к популяризации науки в видеоформате. Программа позволит узнать: особенности планет Солнечной Системы, чем они отличаются от Земли и сможет ли на них существовать человек!

Лекции будут проходить:

10 июля в 16:00

16 июля в 14:00

22 июля в 14:00

28 июля в 18:00

Стоимость:

детский 200 рублей

взрослый 300 рублей

детским группам от 30 человек – СКИДКА.

Справки по телефону: 24-18-80