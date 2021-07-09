В Волгоградском планетарии появилась новинка, благодаря которой каждый сможет найти для себя что-нибудь интересное. Вниманию гостей предлагают новую лекцию, которая расскажет о планетах Солнечной системы.

Как поясняют в пресс-службе планетария, новая лекция «Путешествие к планетам Солнечной системы» отражает один из замечательных подходов к популяризации науки в видеоформате. Программа позволит узнать: особенности планет Солнечной Системы, чем они отличаются от Земли и сможет ли на них существовать человек!

Лекции будут проходить:

  • 10 июля в 16:00
  • 16 июля в 14:00
  • 22 июля в 14:00
  • 28 июля в 18:00

Стоимость:

  • детский 200 рублей
  • взрослый 300 рублей
  • детским группам от 30 человек – СКИДКА.

Справки по телефону: 24-18-80

ИСТОЧНИКВолгоградский планетарий
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