В Волгоградском планетарии появилась новинка, благодаря которой каждый сможет найти для себя что-нибудь интересное. Вниманию гостей предлагают новую лекцию, которая расскажет о планетах Солнечной системы.
Как поясняют в пресс-службе планетария, новая лекция «Путешествие к планетам Солнечной системы» отражает один из замечательных подходов к популяризации науки в видеоформате. Программа позволит узнать: особенности планет Солнечной Системы, чем они отличаются от Земли и сможет ли на них существовать человек!
Лекции будут проходить:
- 10 июля в 16:00
- 16 июля в 14:00
- 22 июля в 14:00
- 28 июля в 18:00
Стоимость:
- детский 200 рублей
- взрослый 300 рублей
- детским группам от 30 человек – СКИДКА.
Справки по телефону: 24-18-80