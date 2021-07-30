Начиная с 1 августа Волгоградский планетарий будет водить экскурсантов по самым тайным местам Звездного дома, которые раньше были скрыты от взглядов посетителей. Расширенная экскурсионная программа охватит здание планетария, внутреннюю территорию учреждения и башню обсерватории.

Как сообщает пресс-служба планетария, экскурсия будет начинаться у входа в Звёздный дом, где подробно рассказывается об истории планетария, секретах строительства и отделки фасада здания, а также происходит знакомство со статуями, находящимися на прилегающей территории.

Далее в фойе первого этажа, украшенного 12-ю колоннами из искусственного розового мрамора, можно познакомиться с экспонатами, узнать историю исчезновения мозаичного портрета Иосифа Сталина и его возрождения в 90-х годах, полюбоваться картинами А. Соколова, которые отличает подробная пропись деталей конструкции космических кораблей, пейзажей, космических явлений.

На втором этаже Звёздного дома вместе с экскурсоводом можно будет провести опыт с маятником Фуко, доказывающим вращение Земли вокруг своей оси, полюбоваться цветными витражами на окнах, воздушным потолком в стиле сталинского ампира и познакомиться с настоящими метеоритами, а также с глобусами размером в человеческий рост.

Следующей точкой экскурсионного маршрута станет внутренний двор планетария, который одновременно является астрономической площадкой – территорией, доступной только в рамках посещения данной экскурсии. Большой двухметровый глобус, один из крупнейших в мире, солнечные часы и гелиоустановки – всё это будет представлено в новой экскурсионной программе.

Финальным аккордом станет посещение обсерватории – экскурсанты попадут в самое сердце научного сооружения и познакомятся с основным прибором астронома – 12-дюймовым телескопом-рефрактором, который подарит возможность увидеть расположенную на куполе Звёздного дома статую «Мир» с высоты 17 метров.

Экскурсия занимает 45 минут.

Справки по телефону: 8(8442) 24-18-72, 8 (8442) 24-18-80