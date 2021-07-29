«АльфаСтрахование» при поддержке Билайн запустила услугу страхования домашних животных. Новый продукт «Зоополис Лайт» для владельцев домашних кошек или собак покроет расходы в случае физических травм питомца, впервые выявленных болезней, укуса клеща, а также ущерб, если из-за питомца пострадают другие люди или имущество.

Полис доступен к оформлению в приложении Petset (12+). Достаточно зайти в раздел «Здоровье», выбрать пакет услуг и заполнить необходимые данные. После оформления полис хранится в приложении, его также можно отправить себе на почту или скачать на телефон. Зоополис начинает действовать на 16-й день после покупки.

Petset (12+) создано для владельцев кошек и собак. С его помощью можно узнать больше о повадках и воспитании питомцев, о том, как улучшить их здоровье и питание, пройти авторские курсы инструктора, а также проконсультироваться с ветеринарами и кинологами.

При возникновении страхового события, «АльфаСтрахование» покроет расходы на инъекции, перевязки, включая препараты, выдаваемые и применяемые на приеме в ветеринарном учреждении.

Кроме того, в программу включены онлайн-консультации с ветеринарной службой 24/7. Владелец питомца в любое время с первого дня покупки полиса может получить квалифицированный ответ на вопросы, касающиеся здоровья и содержания питомца, второе мнение ветеринара по установленному в клинике диагнозу, помощь узкопрофильных специалистов, а также проконсультироваться по провозу животных и правам владельца.

Полис на год доступен для абонентов всех операторов связи в России, его можно оплатить банковской картой.

Программа доступна для владельцев кошек или собак в возрасте от трех месяцев до восьми лет включительно.

Услуга предоставляется АО «АльфаСтрахование» (лицензия СИ № 2239 от 13.11.2017 г.).