11 июля в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится обзорная экскурсия + интерактивная экскурсия «Горчица: вчера и сегодня» с отжимом горчичного масла.

Как сообщает пресс-служба музея, во время экскурсии гости узнают историю поселения Сарепта, познакомятся с бытом, культурой и традициями сарептян, посетят «Дом сарептского аптекаря», «Торговую лавку Гольдбаха», а также церковную площадь XVIII века. Помимо этого экскурсантов проведут в старинные подземелья екатерининской эпохи, по единственному в России музею горчицы, расскажут история становления горчичного производства в Сарепте и покажут достижения современных производителей горчичной продукции.

Бонусов для посетителей станет самостоятельный отжим масла на ручном прессе + сувенир (баночка горчичного масла).

Возраст: 6+.

Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись.

Запись и подробности по телефонам: 67-33-02, 8-927-511-67-49.