В ближайшее воскресенье музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на экскурсионную программу «Сарепта под звуки органа». Гости смогут увидеть самый большой сохранившийся до наших дней архитектурный комплекс, построенный колонистами-гернгутерами.

По данным пресс-службы музея, экскурсантам расскажут о религии, культуре и традициях сарептян, проведут по «Дому сарептского аптекаря», «Торговой лавки Гольдбаха» и Церковной площади XVIII века, а также по старинному подземелью екатерининской эпохи.

Помимо этого во время экскурсии гости посетят действующую лютеранскую кирху,

увидят единственный в Нижнем Поволжье орган с живым звуком, без электронной подзвучки. Также специально для экскурсантов проведут небольшой органный концерт.

Возраст: 6+.

Количество мест ограничено.

Бронь по телефонам: 67-33-02, 8-927-511-67-49.