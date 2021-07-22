Краеведческий музей приглашает жителей и гостей города на экскурсию, которая стала победителем регионального конкурса «Лучший турмаршрут по Волгоградской области».

По данным пресс-службы музея, 24 и 25 июля в 17:00 экскурсантам предлагают совершить пешеходную экскурсию «Ступени истории» с подъемом на смотровую площадку здания бывшей пожарной каланчи «Первой пожарной части города Царицына».

Гостей проведут по улице Успенской (ныне ул. Ленина), перейдут Скорбященскую площадь к зданию Первой пожарной части города Царицына. Поднявшись по винтовой лестнице на смотровую площадку каланчи, гости увидят, как в современность вплелись исторические здания времен Царицына – Сталинграда. Перед ними откроется красивая панорама нашего города. На каланче сделают красивые фотографии и полюбуются видами города с высоты птичьего полета.

Запись и справки по телефонам: (8442) 38–84-39, (8442) 38-84-37.

Соблюдается масочный режим‼