Всех желающих приглашают 10 июля в парк «Комсомольский сад», где пройдет бесплатный пленэр «Я художник, я так вижу…».

Как сообщают организаторы, пленэр будет проходить возле самой красивой ёлки города, начало в 17:00. Всем желающим попробовать себе в качестве художника выдадут гуашь, акварель, воду, кисти и прочие атрибуты художника. Для вдохновения будет играть приятная музыка.

Ограничений по возрастному принципу никаких, семьями тоже можно участвовать. Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.