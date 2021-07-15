Очередная битва на водяных пистолетах «Чапай против Штирлица» состоится в ближайшее воскресенье 18 июля в парке «Комсомольский сад». Принять участие в охлаждающем мероприятие могут как дети так и взрослые, можно приходить целыми семьями.

Как отмечают организаторы, желающих ждут к 16:00. Мероприятие начнется с распределения команд. Участники должны принести с собой брызгалки, водяные пистолеты, водяные пулемёты, водяные гаубицы любых конструкций, а также хорошее настроение. Вода выдается в неограниченном количестве. Раундов, как и раньше — пять.

Задать вопросы можно старшему водяному по телефону +7 (902) 363-30-83.