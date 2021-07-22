В ближайшее воскресенье в парке «Комсомольский сад» в рамках проекта «Калейдоскоп Селебрити» состоится бенефис волгоградского артиста, музыканта с многолетним стажем и руководителя театра «Горхоз» — Виктора Сеимова.

Как сообщают организаторы, в бенефисе Виктора Сеимова принимает участие специальный гость: ненадолго приехавшая из Москвы Жанна Попова.

Мероприятие состоится 25 июля, в воскресенье, в 18:00 на Зелёной (высокой) сцене.

Стулья и скамейки расставят в беспорядке, а не рядами, как в классическом зале, на расстоянии друг от друга, исключительно с заботой о здоровье гостей.

Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.