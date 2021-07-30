В эти выходные жителей и гостей города приглашают на увлекательную экскурсию по городу, которая перенесет экскурсантов в Царицын и расскажет, как и чем жили его жители. Пешеходную экскурсию «Царицын – Сталинград – Волгоград» проведет Волгоградский областной краеведческий музей.

По данным пресс-службы музея, экскурсии будут проводиться 31 июля и 1 августа, начало в 10:00. Экскурсия начинается с «нулевого» километра и оканчивается у ротонды на Верхней террасе Центральной набережной. Гости узнают об истории создания Собора Александра Невского, получат сведения об истории крепости Царицын, о героической миссии и трагической судьбе Сталинграда. Во время прохождения маршрута экскурсанты увидят памятники, связанные с боевыми и трудовыми подвигами. Экскурсовод расскажет об истории уникальных инженерных сооружений Волгограда: «танцующий» мост и крупнейший в Европе речной вокзал.

Необходима предварительная запись.

Все подробности по телефонам: 38-84-37, 38-84-39.