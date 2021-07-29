Желающие могут понаблюдать за закатом с пожарной каланчи. Такую возможность волгоградцам предоставляет Волгоградский областной краеведческий музей.

По данным пресс-службы музея, только до конца лета каждый желающий по индивидуальным заявкам может понаблюдать за закатом со смотровой площадки здания бывшей пожарной каланчи «Первой пожарной части города Царицына».

Поднявшись по винтовой лестнице на смотровую площадку одного из самых красивых зданий Волгограда, гости полюбуются вечерними огнями города-героя, смогут понаблюдать за уличным трафиком, пересчитать царицынские и сталинские здания в центре города, увидеть собор Александра Невского, насладиться живописными видами Заволжья, а также сделать фотографии на память.

Волгоградский областной краеведческий музей предоставляет уникальную возможность посмотреть и послушать город, окутанный лучами заходящего солнца.

Более подробная информация и запись по телефонам: 38-84-37, 38-84-39.