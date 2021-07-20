В рамках очередного показа «Кино под звёздами» гостям предлагают посмотреть сразу две комедии. Просмотр традиционно будет проходить в четверг в парке «Комсомольский сад».

Как сообщают организаторы, кинозал расположен на свежем воздухе и открытом пространстве, санитайзерами и масками может воспользоваться каждый пришедший, а между зрителями будет сохраняться необходимая дистанция.

Зрителей ждут 22 июля. В 19:30 начнется комедия «Впритык» режиссёра Тодда Филлипса. В главных ролях — Роберт Дауни-младший (Питер) и Зак Галифианакис (Итан), а затем — семейная комедия-мелодрама Уильяма Дира про мистера Ди с Райаном Рейнольдсом, Дэвидоми Пэймером, Джоном Эстином в ролях.

Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.