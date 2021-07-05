Показы в рамках фестиваля уличного кино в Волгограде пройдут в конце августа на площадке перед музеем «Россия-Моя история». В конкурсной программе этого года снялись Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник и Варвара Шмыкова. Победителя программы выберут сами зрители.

Показы пройдут при поддержке комитета культуры Волгоградской области и Волгоградского областного центра народного творчества.

Как сообщает комитет культуры Волгоградской области, в конкурсную программу этого года вошли девять короткометражных фильмов. Их все покажут на открытом воздухе, куда организаторы предлагают взять с собой пледы для комфортного размещения на месте.

Во время проведения показов будут соблюдены все меры санитарно-эпидемиологических норм: специальная рассадка зрителей, масочный режим, наличие антисептических средств на площадке, а также перерывы между сеансами в закрытых помещениях.

Актуальную программу, адреса и даты проведения фестиваля можно посмотреть на сайте проекта.