Волгоградский областной краеведческий музей приглашает открыть «Тайны музейных кладовых». Во время посещения музея гости смогут поближе познакомиться с фондами музея.

Как сообщает пресс-служба музея, мероприятия в рамках проекта состоится 16 июля в 17:00. Гости смогут увидеть самые уникальные музейные экспонаты: золотые и серебряные украшения из погребений сарматских царей и жриц; огнестрельное и холодное оружие XVIII – XX веков; российские и советские ордена, медали, наградные ленты, знаки; модные женские аксессуары, роскошные веера и другие элементы женского гардероба.

Посещение возможно только по предварительной записи.

Подробности и запись по телефонам: (8442) 38–84-39, (8442) 38-84-37.

Соблюдается масочный режим.