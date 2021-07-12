«Концессии водоснабжения» провели масштабные работы на канализационном коллекторе в Тракторозаводском районе. Специалисты расчистили засор и достали из канализации много строительного и бытового мусора. После этого коммунальная бригада заменила ветхий участок коллектора диаметром 800 мм.

Работы проводились в ночное время, поскольку в этот период канализацией пользуются гораздо реже и поток нечистот становится меньше. Однако, несмотря на это, коммунальной бригаде все равно пришлось работать в тяжелых условиях, практически по пояс в сточных водах.

Коммунальщики несколько часов вручную и с помощью техники разбирали огромный засор в канализационном коллекторе. Причина его образования — пользование системой канализации не по назначению. Так, в коллекторе было обнаружено большое количество строительного мусора – щебень, кирпичи, доски. Также часто при разборе засоров в канализации бригады находят тряпки, простыни, матрасы, подгузники.

— Это увеличивает нам работу и сложности в обслуживании канализационных коллекторов. Хочется попросить жителей нашего города относиться с уважением и по назначению использовать систему канализации, — призвал волгоградцев мастер цеха капитального ремонта ООО «Концессии водоснабжения» Дмитрий Хуртынин.

Для того чтобы заменить ветхий участок коллектора, ряду абонентов Тракторозаводского района на несколько часов была приостановлена подача воды. При этом все важные социальные объекты – больницы и роддом были подключены по альтернативной схеме, вода к ним поступала в штатном режиме.

— После разбора засора специалисты поставили пневмозаглушку, запустили насос, чтобы откачать воду, которая осталась в коллекторе. Затем, используя автокран, опустили участок нового коллектора в котлован и установили его. Теперь новый коллектор будет служить долгие годы, — рассказал начальник цеха капитального ремонта ООО «Концессии водоснабжения» Юрий Чевтаев.

Напомним, разборы канализационных засоров проводятся бригадами «Концессий водоснабжения» практически ежедневно. За прошлый год рабочие «Концессий водоснабжения» устранили более 10,5 тысяч канализационных засоров по всему городу, в этом году уже больше 4000.