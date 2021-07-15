В рамках инвестпрограммы и мероприятий по технологическому присоединению «Концессии водоснабжения» ведут активную работу по прокладке сетей. За последнее время бригады проложили сети водоснабжения и водоотведения сразу на нескольких крупных объектах. Благодаря обновлению изношенных сетей заметно сократилось число крупных технологических нарушений на трубопроводах.

Так, в Дзержинском районе на ул. Ангарская, 69 Концессии построили новые сети водоснабжения и водоотведения к 2-м 23-этажным жилым домам и автостоянке. Также обновили и сеть водоснабжения диаметром 150 мм по ул. Римского-Корсакова от ул. Продольной до ул. им. Павлика Морозова, что позволило обеспечить стабильную подачу ресурса около 1000 абонентам.

В Советском районе построили сеть водоснабжения к жилому комплексу по ул. Жердевская, 12. А самые масштабные работы провели на улице Казахской. На участке от пр-т Университетский до ул. Казахская,8 был реконструирован изношенный трубопровод диаметром 300 мм. Новые сети, протяженностью более километра, позволили улучшить качество коммунальных услуг для ряда жилых домов и социальных объектов. Работы на данном участке Концессии синхронизировали с проведением Администрацией Волгограда мероприятий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

На некоторых крупных объектах работы еще продолжаются. Так, в ближайшее время будет завершено строительство сети водоснабжения к новому корпусу Онкологического диспансера. На данном участке компания прокладывает сеть водоснабжения протяженностью 660 м и диаметром 225 мм. Также активно работы ведутся по ул. Карла Либкнехта. Бригады «Концессий водоснабжения» реконструируют здесь канализационный коллектор диаметром 1000 мм.

Повышение качества и доступности услуг – приоритетная задача работы «Концессий водоснабжения». В рамках реализации инвестпрограммы во всех районах Волгограда проводится строительство новых и обновление изношенных коммуникаций, проложенных 30-70 лет назад. С помощью модернизации водопроводно-канализационного хозяйства решаются задачи по снижению общего процента износа сетей и открываются новые возможности для развития инфраструктуры Волгограда.