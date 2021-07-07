В эти выходные жителей и гостей города приглашают на пешеходную экскурсию «Царицын – Сталинград – Волгоград», которую проведет Волгоградский областной краеведческий музей 10 и 11 июля.

Как сообщает пресс-служба музея, во время экскурсии гости узнают об истории создания Собора Александра Невского, получат сведения об истории крепости Царицын, о героической миссии и трагической судьбе Сталинграда. Во время прохождения маршрута экскурсанты увидят памятники, связанные с боевыми и трудовыми подвигами. Экскурсовод расскажет об истории уникальных инженерных сооружений Волгограда: «танцующий» мост и крупнейший в Европе речной вокзал.

Возрастное ограничение — 12+.

Цена экскурсии — 350 руб.

Посещение только по предварительной записи.

Записаться можно по телефонам: (8442) 38–84-39, (8442) 38-84-37.

Соблюдается масочный режим.