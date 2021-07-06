В строящейся школе по ул. 2-я Штурманская Красноармейского района рабочие приступили к установке оконных блоков. Общеобразовательное учреждение на 1000 мест строится по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование» и будет сдано в эксплуатацию в следующем году.

Как сообщает городская администрация, специалистам предстоит установить более пятисот двухкамерных стеклопакетов, которые обеспечат в учебном заведении комфортные условия для проведения учебных занятий. В настоящее монтаж ПВХ-окон уже завершен на 20 процентов.

Также продолжается формирование кровли: конструкция состоит из гидроизоляционного материала, утеплителя и нескольких слоев наплавляемого материала. Для эффективного удаления осадков с поверхности крыши в любое время года предусмотрены водоотводные воронки с электрообогревом. Кроме того, идет заливка железобетонной отмостки по периметру здания.

Внутри здания рабочие продолжают монтаж перегородок из экологически безопасных и негорючих материалов — пазогребневых плит и гипсокартона. Начался монтаж внутренней системы электроснабжения. В отдельных помещениях уже начались штукатурные работы. В границах участка продолжается устройство хозяйственно-бытовой канализации. На объекте ежедневно задействовано более 10 единиц техники и порядка 80 рабочих.