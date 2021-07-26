Гонка на бездорожье пройдёт с 20 по 24 октября 2021 года, но команда организаторов уже активно готовит эти соревнования. Участники на грузовиках, внедорожниках, багги и другой технике проедут за 4 дня более 1200 километров, из них 950 км составят скоростные участки.

Фото Сергея Белякова Фото Сергея Белякова Фото Сергея Белякова Фото Сергея Белякова

Как сообщает пресс-служба бахи «Сталинград», это будет четвёртый этап Чемпионата России по ралли-рейдам 2021 года и, как отмечают опытные спортсмены, гонка станет одним из наиболее интересных этапов в сезоне. Оценить уникальный ландшафт и закрученные дорожки можно на фото. Уже на стадии составления скоростных участков, комиссар по маршруту Александр Грачёв отметил, что гонка в Волгоградской области легко может посоперничать в сложности с горячо любимыми спортсменами астраханским ралли-рейдом «Золото Кагана».

Волгоградская область прекрасно подходит для проведения ралли-рейдов. Трассы здесь коварные, они всерьёз испытают на прочность технику, пилотов и штурманов. Гонка будет изменчивой – даже в рамках одного спецучастка экипажи увидят разные пейзажи. Старт среди бескрайних зеленых полей по извилистой техничной дороге приведёт участников в холмистую степь с глубокими оврагами. Затем грунтовая узкая лента быстро превратится в песчаные пампасы и моментально пропадёт среди обширных дюн. Только безупречное владение навигацией поможет снова выбраться на дорогу среди бескрайнего моря песка.

Напомним, в 2018 году по нашему региону пролегал отрезок международного марафона «Silk Way Rally», а годом ранее Волгоградская область принимала этап Чемпионата России по ралли-рейдам под названием «Великая степь – Дон».

По мере приближения соревнований, мы постараемся рассказать подробнее о том, где и когда можно будет увидеть караван участников, а заодно даже взять автографы у легендарных пилотов КАМАЗов, МАЗов и других звёзд автоспорта. А пока давайте посмотрим на пейзажи, в которых предстоит прокатиться экипажам Чемпионата России!

Фото Сергея Белякова Фото Сергея Белякова

*Баха это иностранное словечко, которым обозначают короткий ралли-рейд с протяжённостью скоростных участков (СУ) не более 1000 километров в течение 4 дней. Более длинная гонка будет называться ралли-рейдом или ралли-марафоном. Ралли-рейд же, говоря простым языком, это гонка на время по трассе, размеченной в естественных условиях без какой-либо укладки покрытия, установки ограждений и т.д.