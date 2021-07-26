При разборе канализационного засора на юге города рабочие Концессий вытащили порядка 20 одиночных кирпичей и несколько цельных фрагментов кирпичной кладки, каждый из которой весит не менее 20 кг. Канализационный коллектор по ул. Удмуртская обслуживает большую часть потребителей Красноармейского района и имеет внушительный диаметр – 700 мм, но даже в такой крупной сети мусор не остается незамеченным.

По всей видимости, строительный мусор выбросили прямо в колодец коллектора, поленившись вывезти его в специально отведенное место. Рабочим пришлось разбирать засор вручную, поднимать тяжелые фрагменты кирпичной кладки на веревках. Бригады довольно частно находят в канализации строительный мусор – щебень, кирпичи, доски. В разное время находили ковры, матрасы, наволочки, да все что угодно, что нужно было выбросить на свалку, а не в инженерные сети водоотведения.

Последствия неправильного использования канализации – излив стоков на рельеф, загрязнение окружающей среды, отключение ресурса. Всего этого можно избежать, если использовать канализацию по назначению. «Концессии водоснабжения» в очередной раз обращаются к жителям города и просят с уважением относиться к коммунальному хозяйству, использовать систему канализации правильно и не создавать проблемы своим соседям.

Напомним, разборы канализационных засоров проводятся бригадами «Концессий водоснабжения» практически ежедневно. За прошлый год рабочие «Концессий водоснабжения» устранили более 10,5 тысяч канализационных засоров по всему городу, в этом году уже больше 5000.