Волгоградцев вновь приглашают на бесплатные экскурсии по городу, которые проходят в рамках проекта «Free walking tours». У желающих ещё есть возможность записаться.

Как сообщает Туристско-информационный центр Волгограда, экскурсантам предлагают три маршрута по центру города. Экскурсии проходят по четвергам, ближайшая состоится 8 июля, начало в 16:00. Во время экскурсии гостей проведут по аллее Героев, улице Мира и улице Гоголя. Экскурсии проводятся только по предварительной записи.

Записаться можно в Туристско-информационном центре:

— по адресу: г. Волгоград, ул. Гагарина, 12

— по телефону: 8 (8442) 52- 98- 93