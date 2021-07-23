Есть надежда, что в ближайшем будущем в Волгограде прекратится омолаживающая обрезка деревьев, которая оставляет после себя пеньки. На данный момент мэрия и городской парламент внесли проект изменений в Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории Волгограда. Документ будет рассмотрен депутатами комитета по экологии и благоустройству, затем он будет вынесен на общее голосование.

Как сообщает РИАЦ, ранее с общественностью представители городской Думы и администрации обсуждали целесообразность так называемой омолаживающей обрезки деревьев и кустарников. Жители и эксперты высказывались за ее отмену, потому что омолаживающая обрезка значительно уменьшает кроны зеленых насаждений и площадь затененных территорий, столь необходимых южному региону, и, как следствие, ухудшается процесс очистки воздуха.

27 апреля 2021 года на личном приеме граждан глава Волгограда Виталий Лихачев дал поручение структурным подразделениям мэрии проработать вопрос о наложении запрета на мероприятия по омолаживающей обрезке крон всех зеленых насаждений на территории города. Но запрет не будет распространяться на образующие живую изгородь кустарники.