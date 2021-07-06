На данном этапе ремонтных работ в здании кинотеатра «Победа» рабочие ведут демонтаж старых деревянных перекрытий.

Как сообщает областная администрации, сейчас специалисты разбирают обветшавшие кровлю и системы жизнеобеспечения. Параллельно с этим восстанавливаются кирпичные колонны на втором и третьем этажах здания. После завершения этих работ бригады приступят к устройству новых инженерных систем и внутренней отделке помещений. Полностью завершить объект планируется в 2023 году.

Обновлённый Дом детства на базе кинотеатра «Победа» станет частью крупного культурного кластера, в который уже вошли краеведческий музей, цирк, ГДЮЦ, набережная, сквер Пахмутовой, а также пойма реки Царицы с музеем «Россия — моя история», детской железной дорогой и «Кванториумом».