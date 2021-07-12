Губернатор региона поставил задачи по открытию дополнительных прививочных пунктов, а также проработать дополнительные профилактические меры для сдерживания скорости распространения COVID-19.

Как сообщает областная администрация, в настоящее время в регионе уже привито более 500 тысяч человек, но ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области остается напряженной — отмечается рост числа заболевших и госпитализированных (в значительной части это люди в возрасте от 18 до 49 лет), при этом преобладает семейный характер заражения. Растет число случаев тяжелой формы болезни, увеличивается количество пациентов в реанимациях и палатах интенсивной терапии. Также отмечается прирост числа амбулаторных больных. Всем оказывают необходимую медпомощь в соответствии с протоколами лечения и тяжестью заболевания.

Оперативным штабом, органами исполнительной власти Волгоградской области, структурными подразделениями принимаются все меры, направленные на снижение скорости распространения коронавирусной инфекции.

«Обращаю внимание, что необходимо неукоснительно соблюдать все профилактические и ограничительные меры, рекомендованные главным санитарным врачом и оперативным штабом Волгоградской области, и продолжить обеспечение жесткого контроля за соблюдением всех противоэпидемических мер и правил», — подчеркнул Андрей Бочаров, поставив задачу руководителям рабочих групп оперштаба до конца текущей недели представить проработанные совместно с профессиональными сообществами дополнительные меры профилактического характера, направленные на сдерживание скорости распространения коронавируса и обеспечение безопасной деятельности предприятий и организаций реального сектора экономики.

«Считаю необходимым с целью расширения возможностей по вакцинированию жителей, повышения доступности и удобства обслуживания, в течение недели развернуть на базе музея «Россия — моя история» центр вакцинирования без предварительной записи. Также поручаю представить предложения по открытию дополнительных пунктов вакцинации в муниципальных образованиях Волгоградской области», — поставил задачи Андрей Бочаров.