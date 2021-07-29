Ещё две новых школы будут построены в Волгограде. Подрядчик был определен на основании открытого конкурса по адаптации проектной и рабочей документации к земельным участкам для строительства школ в микрорайоне «Комарово» Советского района и в зоне перспективной застройки Дзержинского района, ограниченной улицей им. Землячки, пр. им. Жукова и бульваром 30-летия Победы. По данным РИАЦ, победителем стала компания «Стройэксперт».

Для обеих школ предусмотрен единый проект, аналогов которому в Волгоградской области на сегодня нет, предусматривает возведение трехэтажного здания площадью более 25,8 тыс. кв. метров. Каждая школа будет рассчитана на 1224 ученика.