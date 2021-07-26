Ещё 33 новых водопропускных сооружения будут построены в Волго-Ахтубинской пойме. Проект рассчитан на три года, подрядная организация уже приступила к его реализации. Создание объектов завершит масштабную работу по возведению на уникальной природной территории сети из 72 сооружений, призванной повысить уровень заполняемости ериков и озёр поймы.

Как сообщает областная администрация, объекты включены в регпроект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Строительство новых водопропускных сооружений будет способствовать пополнению подземных водоносных горизонтов, повышению уровней воды в колодцах и скважинах, качественно улучшит жизнь восьми тысяч человек, проживающих в близлежащих населённых пунктах Среднеахтубинского района.

Напомним, Волгоградская область продолжает системную работу по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы, расчистке русел рек и других водоёмов, строительству и капитальному ремонту гидротехнических сооружений. Максимальный эффект будет достигнут после строительства и ввода комплекса ГТС по дополнительному обводнению реки Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы.