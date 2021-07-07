В сельских школах продолжают модернизировать спортивные залы. Так, современный спортзал получила школа в хуторе Петровском Урюпинского района. Для уроков физкультуры и занятий в спортивных секциях было приобретено баскетбольное, волейбольное и гимнастическое оборудование.

Как сообщает областная администрация, на данный момент в помещениях завершен ремонт — обновлены напольное покрытие с разметкой, стены, идёт монтаж колец и шведских стенок. Педагоги разрабатывают концепцию секций, новые учебные планы и программы.

Помимо этого, к новому учебному году ещё 12 спортзалов будут открыты в школах Клетского, Котельниковского, Ленинского, Новоаннинского, Октябрьского, Светлоярского, Среднеахтубинского, Старополтавского, Урюпинского, Фроловского, Калачёвского районов и города Михайловки. Благодаря модернизации помещений и обновлению инвентаря образовательные организации смогут усилить кружковую деятельность и открыть дополнительные секции, создать спортивные клубы, проводить тренировки и соревнования по волейболу и баскетболу — для этих популярных направлений закупят профессиональные мячи, кольца и сетки. Отрабатывать технику игры, точность ударов и бросков помогут специальные тренажёры.