С 1 января 2022 года в России вводится полный запрет на вывоз из страны необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, 1 января 2022 года в рамках исполнения поручения Президента РФ вводится полный запрет на вывоз из Российской Федерации необработанной и грубой обработанной древесины хвойных и ценных пород.

Такое решение принято по итогам совещания, состоявшегося 30 сентября 2020 года под председательством главы государства, и соответствует Плану мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса России. Поскольку в рамках действующих полномочий облкомприроды предоставляет лесные участки, расположенные в границах земель лесного фонда, в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, а также заключает договоры купли-продажи лесных насаждений, соответственно, и контролирует оборот древесины на территории Волгоградской области, в том числе транспортировку, хранение и переработку.