Согласно новому постановлению Роспотребнадзора «Постановление Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 27.07.2021 № 01/3 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» в регионе вводится обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, которые должны привиться первым компонентом вакцины до конца лета.

По данным Роспотребнадзора, вакцинацию должны пройти работники, чья деятельность осуществляется в следующих сферах:

— торговля;

— предоставление услуг парикмахерскими, салонами красоты, косметических услуг, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

— предоставление услуг прачечными и химчистками;

— предоставление услуг по ремонту предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения;

— общественного питания;

— пищевой промышленности;

— финансовых организаций, организаций оказывающих услуги почтовой связи;

— общественного транспорта и такси;

— образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

— жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

— предоставление услуг культурно-развлекательного досуга (театров, кинотеатров, концертных залов, музеев и т.п.);

— туризма;

— предоставление услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, базы отдыха, гостевые дома, туристические базы и пр.);

— санаторно-курортной деятельности;

— доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской службы.

В срок до 30.08.2021 гражданам должен быть введен первый компонент вакцины, а в срок до 30.09.2021 они должны получить вторую дозу вакцины.

Постановление не распространяется на лиц имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции COVID-19.